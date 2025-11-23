傳台投資美國12兆換降關稅！翁履中：矽盾正在被迫漆上新旗幟

台美關稅仍在持續談判當中，據英國金融時報（FT）的報導，台灣承諾投資美國的金額落在4000億美元（折合約新台幣12兆元），引發關注。旅美學者翁履中指出，台灣的矽盾正在被迫漆上新的旗幟，要守住價值，更要守住實力。

各界關注台美關稅談判結果。（示意圖／報系資料照）

翁履中在臉書發文表示，這波「4000億換關稅」的新聞，台灣社會該怎麼看？是鬆口氣，因為20%有望降到15%、晶片也不會被課300%懲罰性關稅；還是無奈甚至憤怒，因為想到為了那「5個百分點」，台灣得付出多大的代價？兩種情緒都合理，但我們更需要冷靜算清楚。

廣告 廣告

翁履中說，先看「數字」。表面上，日韓台對美承諾規模看似接近：日本5,500億、韓國3,500億，台灣約4,000億。但台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，同樣是「千億等級」，對台灣的負擔比重更重、緩衝空間更小，這是結構性差異，不是心情問題；再看「內容」。日韓多以政府出資或企業現金投資為主，某種程度是「花錢消災」；台灣提出的「台灣模式」強調企業自主、供應鏈延伸、政府提供信用保證與政策配套，聽起來更有主體性。問題在於，日韓主要是把錢匯出去；台灣則是把「生財工具」—製造能力、人才、供應鏈管理與科學園區經營 know-how—一併輸出。未來十年，美國在晶片製造的戰略自主會上升，台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。

外媒報導，台灣將助美國打造科學園區。圖為新竹科學園區。（圖／翻攝自新竹科學園區網站）

翁履中指出，政府強調「研發不外移、核心不掏空」，這是應有的底線。但現實會是資金、人力、設備、甚至客戶決策節點，會隨關稅與政策誘因逐步外溢；這不是立場，而是產業地理學。喊「第二個矽盾」也正確，但不是喊得出來的，它需要跨黨派共識、長期投資與產業政策連貫性。要在5～10年內另起新護城河，說得容易，做得到才是本事。

翁履中認為，苛責美國算計其實無濟於事，因為每個國家都面對一樣的壓力。真正該問的是：台灣是否也用同等的冷靜與紀律在「計算」？政治人物當然可以宣稱跟美國談判的「台灣模式」是三贏—— 台灣贏，美國贏，企業贏。但若拆開看，真實狀況唯一可以確定的，是美國穩穩贏。對台灣企業而言，若無關稅壓力，根本不需要冒更高成本去美國設廠；在當前關稅結構下，很多產業是「不去不行，去了才可能勉力維持」。

翁履中指出，所謂矽盾不是天上掉下來的保護傘，而是台灣數十年國家資源重押半導體的結果。這張王牌是靠制度、人才、園區、上下游協作與國際信任疊出來的。現在若要為關稅與地緣政治做結構調整，就更需要用制度把風險鎖住：投資邊界、研發留台的硬承諾、供應鏈回饋機制、人才培育與留才政策、以及對美談判的成果與代價公開化，這些都必須是一條一條、看得見、查得到的保障條款。

國金融時報報導，台灣與美國的關稅協議即將公布，台灣將投資美國4000億美元。（資料照）

翁履中說，關稅談判也許很快會畫下句點，但真正的考驗才開始。台灣的矽盾正在被迫漆上新的旗幟；要守住價值，更要守住實力。台灣至少要先停止無謂的內耗，否則再美好的願景，聽起來都像謊言。

延伸閱讀

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕