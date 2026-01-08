傳台灣好市多「52.6萬會員資料」在暗網販售 公司嚴正駁斥

生活中心／倪譽瑋報導

近期網路瘋傳，美式賣場好市多（Costco）的會員被駭客竊取，52萬6000筆機敏個資被拿到暗網上賣，台灣好市多會員總數突破400萬人，是亞洲密度最高的市場之一，該消息引發資安疑慮。8日台灣好市多對於傳聞做出回應，已經確認不是好市多會員的個資，嚴正駁斥相關說法，強調會保障會員權益，也將保留法律追訴權。

日前一篇地下論壇文章被網友轉傳，駭客「Solonik」聲稱竊取了Costco Taiwan高達52萬6000筆會員資料，內容包含姓名、身分證、電子郵件、帳號密碼（明文儲存）等敏感個資，甚至公開一些樣本讓人下載。但因為曾有駭客是以東拼西湊囤資料來販賣的案例，無法確認所謂「台灣好市多會員個資」的真偽。

一派網友對此感到擔憂，「快更換密碼」、「個資已經被洩漏，請大家注意」；也有人認為消息不實，「會發這種東西會相信的人，我也真是醉了」、「資料庫怎麼會有明文密碼」。

台灣好市多對於傳聞嚴正駁斥。（圖／資料照）

如今台灣好市多對於傳聞嚴正駁斥，會員資料儲存於總公司的機房，相關系統皆由公司自行開發與維護，公司未採用外部系統商的資料管理程式，該駭客揭露的也非台灣好市多會員的個資。好市多強調會保障會員權益，對於不實說法也保留法律追訴權。

