傳台灣將參加宏都拉斯新總統就職？ 外交部：尚未受邀

宏都拉斯總統阿斯夫拉27日就職，不過外交部拉美司副司長盧朝睿今日表示，由於非邦交國關係，目前尚未收到邀請。（劉宇捷攝）

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉正走訪友邦國家，並計畫於27日舉行就職典禮。而外傳我方有意出席阿斯夫拉的就職典禮，不過外交部拉美司副司長盧朝睿今（20）日說明，因台宏目前無邦交，迄今我方尚未收到宏國方面的邀請；不過，外交部仍秉持一貫坦誠開放的態度，宏都拉斯及其他國家的交往。

由於友台的阿斯夫拉就職在即，外界也關注我方是否會參與就職典禮；對此，外交部拉美司副司長盧朝睿今日在記者會表示，因為我們跟宏都拉斯目前沒有邦交關係，所以到目前為止我們還沒有收到宏方的邀請。

盧朝睿說明，對於宏都拉斯的還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式下，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往。只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。

