傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」

英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！

負責台美談判的行政院副院長鄭麗君。（圖／翻攝自行政院YT）

美國總統川普今年4月對全球各國祭出對等關稅，眾多國家都與美國展開關稅談判，其中鄭麗君領軍台灣多次赴美交涉，駐美副代表楊懿珊曾表示，美方誇鄭麗君是「難纏的對手」。不過，根據最新外媒報導，台灣將承諾投資美國約4000億美元。

廣告 廣告

對此，PTT網友在八卦版發文指出，韓國、日本GDP是台灣2.5到4倍，還直接有美軍基地，他們要投資美國的金額是3500億、4500億美金（元），換算台灣看起來1000億美金（元）就是上限了，結果最後竟然要4000億美金（元），「台灣是如何談出全球最高關稅的？」

網友狂酸鄭麗君。（圖／翻攝PTT）

此文引發熱議，網友開酸鄭麗君，「難纏」、「對台灣很難纏的高手」、「太難纏了」、「最難纏的談判高手，好棒」、「難纏談判專家欸，你敢嘴？」、「難纏指的是對台灣人難纏」。

除了酸鄭麗君外，也有不少人將矛頭指向民進黨政府，「廢物政府啊」、「整個台灣被當奴隸 4年的總預算耶，我們爆肝來供養美國人，派個哲學系的去談判真的廢到笑」、「跪了還要把你吃乾抹淨，而且被害者還要拍手鼓掌，超屌的民進黨」、「整天說人賣台，上台直接送，慘的是還有40%台奸支持」、「蠻丟臉的，細節公布會更好笑」。

延伸閱讀

輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工

蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政

「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中