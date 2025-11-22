傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！
美國總統川普今年4月對全球各國祭出對等關稅，眾多國家都與美國展開關稅談判，其中鄭麗君領軍台灣多次赴美交涉，駐美副代表楊懿珊曾表示，美方誇鄭麗君是「難纏的對手」。不過，根據最新外媒報導，台灣將承諾投資美國約4000億美元。
對此，PTT網友在八卦版發文指出，韓國、日本GDP是台灣2.5到4倍，還直接有美軍基地，他們要投資美國的金額是3500億、4500億美金（元），換算台灣看起來1000億美金（元）就是上限了，結果最後竟然要4000億美金（元），「台灣是如何談出全球最高關稅的？」
此文引發熱議，網友開酸鄭麗君，「難纏」、「對台灣很難纏的高手」、「太難纏了」、「最難纏的談判高手，好棒」、「難纏談判專家欸，你敢嘴？」、「難纏指的是對台灣人難纏」。
除了酸鄭麗君外，也有不少人將矛頭指向民進黨政府，「廢物政府啊」、「整個台灣被當奴隸 4年的總預算耶，我們爆肝來供養美國人，派個哲學系的去談判真的廢到笑」、「跪了還要把你吃乾抹淨，而且被害者還要拍手鼓掌，超屌的民進黨」、「整天說人賣台，上台直接送，慘的是還有40%台奸支持」、「蠻丟臉的，細節公布會更好笑」。
輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工
蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異
《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不......風傳媒 ・ 1 天前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
女星哭喊「要隆乳」！老公招不住只願贊助1顆
娛樂中心／王靖慈報導妖嬌（陳詩筠）這幾年化身「DJ Swallow妖嬌」，IG坐擁16.5萬粉絲，人氣一路衝高。她最近上節目聊到婚後的「最大戰爭」，竟是生完孩子後，她因胸部下垂超在意，吵著要去「隆乳」。但她也說自己老公超反對，一聽到她想動刀兩人甚至大吵一架。聽到妖嬌對身材如此高要求，也讓一旁的嘉賓忍不住表示：「到我們這年紀都變絲瓜了」。民視 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆
[NOWnews今日新聞]台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 1 天前
當年周子瑜被網暴綠營鴉雀無聲？她揭真相曝蔡英文這句「霸氣名言」
有網友稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲....」但實際上，當年朝野多發聲力挺周子瑜，前總統蔡英文在周子瑜道歉隔天，發表勝選感言時則強調，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國「合法接管」比武力更致命！李忠憲分析美方「四層強度」阻止合法接收：但美國出手是為世界供應鏈
李忠憲直言，美國的問題從來不是：「要不要幫台灣打仗？」而是：「能不能讓台灣變成中國的外掛？」當答案是否定的，美國就會行動，這就是現實...放言 Fount Media ・ 31 分鐘前
離譜走私！女旅客裙子藏「229條活魚」想過關 海關一掀開傻眼了
異想天開！中國一名女遊客日前從香港經羅湖海關入境中國廣東省深圳市，她試圖以「長裙走私」方式，將229條活魚藏在長裙內入境，就連海關掀開檢查也都傻眼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 1 天前
韓籍網紅''金針菇''領普發一萬 在南韓買廣告宣傳台灣 惹哭網友
生活中心／綜合報導韓國百萬YouTuber「金針菇」來台10年，近期拿到永久居留證，還拍MV宣傳台灣，她甚至透露，已經領到普發一萬，但她把錢砸在南韓街頭廣告，選在外國人最多的地方，放的影片就是她幫台灣宣傳的MV，影片一出，讓台灣網友爆哭，直呼「太感動了」。民視 ・ 9 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴 更多民視新聞報導血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 1 天前
試營運現況曝光！台派咖啡店「罷傅失敗關店」台南重生 半小時預約全滿
花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」因為726罷免傅崐萁失敗，宣布兌現承諾關店，經過近4個月滿血回歸，今（24)日中午12舉辦開幕茶會，並於下午1點試營運，才過30分鐘左右，現場13個位子預約全滿，必須要等到3點才有位子，小小店面擠進許多特地前來支持的客人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 天前