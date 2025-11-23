傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆

▲英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元）。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君是「對台灣很難纏的高手」。

美國總統川普今年4月對全球各國祭出對等關稅，眾多國家都與美國展開關稅談判，其中鄭麗君領軍台灣多次赴美交涉，駐美副代表楊懿珊曾表示，美方誇鄭麗君是「難纏的對手」。

不過，根據英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），台積電已承諾投資的1,650億美元也包含其中。經濟部長龔明鑫回應，「目前尚未確定」，若有最終確定結果，鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明，談判仍持續努力中。

就有PTT網友在八卦版發文指出，韓國、日本GDP是台灣2.5到4倍，還直接有美軍基地，他們要投資美國的金額是3500億、4500億美金（元），換算台灣看起來1000億美金（元）就是上限了，結果最後竟然要4000億美金（元），「台灣是如何談出全球最高關稅的？」

有網友開酸鄭麗君，「難纏」、「對台灣很難纏的高手」、「很難纏」、「很難纏，完全不用負責」、「難纏談判專家欸 你敢嘴？」、「一直拖著不敢公開過程，早就能預見結果了」。

