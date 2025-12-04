傳台灣將訓練美勞工 美晶片自給自足削弱台戰略地位？美財長否認

台美關稅談判進入最後階段，被問到協議是否包括台灣訓練美國勞工生產先進半導體，美國商務部長盧特尼克證實台灣會訓練美國勞工從事相關工作，最終目的就是要讓整個供應鏈留在美國，他也暗示台灣投資金額可能超過三千億美元。外界擔心美國如果實現晶片自給自足，台灣戰略地位可能下降，但美國財政部長貝森特不這麼認為。

關稅談判最後階段 傳台灣投資破3千億美元

台灣跟美國何時敲定關稅協議，各界持續關注，路透社上個月引述消息人士披露，台灣為了換取降低關稅，同意協助美國培訓半導體人員，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3號證實台灣當然會訓練美國勞工從事相關工作。不過我方1號才否認這項傳聞，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮當時回應，「台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，這不是在我們談判條件之一」。

廣告 廣告

盧特尼克還透露，台積電先前宣布對美總投資總額提高至1650億美元，加上美光跟德州儀器宣布加碼讓美國獲得約3000億美元投資，如果再跟台灣達成協議，金額還會更高，盧特尼克也不諱言，美方最終目的就是要讓整個供應鏈留在美國。

另外美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問到如果美國實現晶片自給自足，是否會削弱台灣的戰略地位，貝森特抱持否定的看法，「這就好比說如果我買了保險，就希望房子失火嗎？去風險化不代表改變了什麼」。

除了澄清去美方風險化不會削弱台灣的戰略地位，貝森特更強調台灣晶片供應鏈對全球經濟至關重要。也強調台灣和中國都是美國盟友、關係並未改變，但拒絕回答美國是否會在中共犯台時協防台灣。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

關稅談判「台灣將訓練美國勞工」！ 商務部長放話：供應鏈要留美

台美關稅談判拚年底前敲定！楊珍妮：目標稅率調降至15%、不能疊加

台美磋商進入最後階段！ 卓榮泰曝：將採「台灣模式」在美設服務園區