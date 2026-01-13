傳台灣銷美關稅降至15% 金管會：對金融業風險可控

（中央社記者蘇思云台北13日電）紐時報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。金管會今天表示，金融業合計對美國曝險規模達新台幣14兆275億元，不過銀行資產品質良好，加上對保險業無直接潛在衝擊，評估對金融業風險可控。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士說法指出，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。

廣告 廣告

金管會統計顯示，截至2025年11月底，金融業對美國曝險合計14兆275億元，壽險業曝險9兆6824億元，本國銀行對美國曝險4兆2384億元，證券期貨投信投顧業對美國曝險1067億元。

金管會銀行局副局長王允中說明，本國銀行截至去年11月底累計稅前盈餘5506億元，11月底平均逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率為855.48%，整體授信風險控管妥適，銀行整體經營穩健，資產品質良好。

此外，金管會去年辦理定期監理壓力測試，王允中指出，在嚴重情境下，考量國內外經濟成長率、違約率上升、房價股市下跌等因子加壓下，檢視銀行在美國關稅、金融市場不確定下的承受能力，顯示國銀在壓力情境下仍具備穩健承擔能力，不管關稅稅率在20%還是15%，對銀行風險衝擊可控。

至於金融挺產業相關紓困措施，王允中指出，公會所提措施，去年已經把實施期間延長至2026年12月31日，包括2026年底前到期的貸款本金可以向銀行申請展延6個月，新貸案件加速審查、簡化作業，還有提供單一諮詢窗口以利企業使用，金管會也跟經濟部保持聯繫，了解產業資金需求。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，關稅措施目前還不確定，全體證券業、期貨業與投信投顧業對美國曝險1067億元，主要為自營部位投資，金額占整體淨值比例約12.47%，在可控範圍內。金管會也提醒，業者針對國際情勢變化與地緣政治審慎因應。

金管會保險局主秘古坤榮說明，目前美國關稅措施對保險業無直接潛在衝擊，持續觀察關稅政策對保險業影響，協助業者面對系統性風險。請產壽險公會進行調查，檢視是否有保險業可協助產業的措施，例如曾對不動產承租戶提供降租，或對不動產貸款戶予以展延等。（編輯：潘羿菁）1150113