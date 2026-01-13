傳台灣銷美關稅15% 經貿辦：正商議總結會議時程

（中央社記者賴于榛台北13日電）紐時報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。行政院經貿談判辦公室今天表示，雙方對相關課題已有大致共識，目前正在商議舉行總結會議的時程，確認後將對外說明，會議後也會宣布協議的主要內容。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，指台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。

經貿辦今天透過新聞稿表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若確認將對外說明。

經貿辦表示，在台美第5輪實體會議後，台灣透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對台灣業者有利的投資環境，同時也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿辦說，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

根據經貿辦先前說法，台美談判去年4月至7月底是第1階段，台灣與美國貿易代表署及商務部就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判；8月起為第2階段，台灣主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取調降對等關稅且不疊加、未來232半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他232項目優惠待遇。（編輯：楊蘭軒）1150113