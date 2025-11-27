傳台男阿布達比轉機失聯 觀光署回應了

▲台灣旅客陳男與妻子楊女原預計展開中東16日之旅，卻在阿布達比轉機時突遇意外，陳男遭5名警察帶走，至今仍下落不明。（圖／家屬提供）

[NOWnews今日新聞] 雲林一對陳姓夫妻於11月23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，卻在轉機過程中發生離奇事件，陳姓夫妻的兒子在PTT發出求救文，對此，觀光署回應了。

雲林一對陳姓夫妻，兩人結伴，於11月23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，原訂轉機前往伊斯坦堡展開16天中東行程，卻在阿布達比機場發生離奇意外。

陳男兒子昨日凌晨於PTT發文求助表示，雙親在阿布達比轉機時發生事件。陳母因語言不通，向登機櫃台、地勤詢問皆得到「不清楚」、「不知道」等回覆，完全無法得知丈夫被帶走的原因或去向，自此音訊全無，已失聯三至四天。

家屬指出，向台灣外交部駐杜拜辦事處反映，卻被告知「無正式往來管道，需自行致電駐杜拜領事館」，多次詢問皆無進展。家屬也試著向中國館詢問，但對方表示陳男持台灣護照入境，程序繁複，建議直接聯絡阿布達比外交單位；然而寄信至今也未得到任何回覆。

對此，觀光署今日表示，目前未接獲旅行社通報旅客遭帶走之情事，並向駐杜拜辦事處了解後，也未收到相關通報。事件仍待進一步釐清。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，若在機場管制區遭持槍人員帶走，通常代表是當地執法機關介入。因涉偵查流程，當地不會告知家屬原因或下落，只能盡快透過駐外單位尋求法律協助，聘請當地律師協助處理。若無問題，會被釋放；若涉案調查，則會依程序辦理。

