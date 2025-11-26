傳台男阿布達比轉機遭武裝警力帶走 觀光署回應了

即時中心／林韋慈報導



雲林一對陳姓夫妻，兩人結伴，於11月23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，原訂轉機前往伊斯坦堡展開16天中東行程，卻在阿布達比機場發生離奇意外。陳姓夫妻的兒子在PTT發出求救文指出，爸爸在登機閘口準備前往機艙時，突然遭約5名疑似武裝警力的執法人員帶走，自此音訊全無，已失聯三至四天。

陳男兒子今（26）日凌晨於PTT發文求助表示，雙親在阿布達比轉機時發生事件。陳母因語言不通，向登機櫃台、地勤詢問皆得到「不清楚」、「不知道」等回覆，完全無法得知丈夫被帶走的原因或去向。因旅行團已在伊斯坦堡等待，她只好先行搭機前往會合，再尋求當地協助。

家屬指出，向台灣外交部駐杜拜辦事處反映，卻被告知「無正式往來管道，需自行致電駐杜拜領事館」，多次詢問皆無進展。家屬也試著向中國大使館詢問，但對方表示陳男持台灣護照入境，程序繁複，建議直接聯絡阿布達比外交單位；然而寄信至今也未得到任何回覆。

家屬心急如焚，發出求救文。（圖/擷取自PTT）

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，若在機場管制區遭持槍人員帶走，通常代表是當地執法機關介入。因涉偵查流程，當地不會告知家屬原因或下落，只能盡快透過駐外單位尋求法律協助，聘請當地律師協助處理。若無問題，會被釋放；若涉案調查，則會依程序辦理。

觀光署今表示，目前未接獲旅行社通報旅客遭帶走之情事，並向駐杜拜辦事處了解後，也未收到相關通報。事件仍待進一步釐清。





