傳台積前副總帶走先進製程機密 經長：涉國安等3層次

（中央社記者曾智怡台北19日電）外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾。經濟部長龔明鑫今天表示，政府關切國家安全利益等3個層次影響，經濟部會配合高檢署說明核心關鍵技術管制方式，是否涉及國安法，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

根據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但退休前動用高階主管職權要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電蒐證中，準備對他有所動作。業界也傳出羅唯仁已於10月底赴老東家英特爾任職。

對於台積電高度機密資料可能外洩疑雲，龔明鑫昨天表示，已派員了解實際狀況；台灣高檢署昨天也宣布，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。

龔明鑫今天在立法院接受媒體訪問表示，針對此事政府關心3個層次，包括國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失。首先，國家安全層次部分，高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術管制方式，檢視是否有涉及國安法的疑慮。

龔明鑫說，有關企業個別利益方面，會充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟，若廠商需要會予以協助；至於整體產業利益部分，經濟部會密切觀察此情況是否損及台灣半導體產業生態鏈，甚至是客戶關係，持續注意情勢發展。

媒體追問關鍵技術外流的防範措施是否已做到滴水不漏，龔明鑫回應，已建立相關機制，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

此外，近日資本市場劇烈波動，外界擔心科技巨頭投資太多，如何看待對台灣電子業影響。龔明鑫說，金管會密切注意資本市場，除非有重大、非經濟因素事件，否則政府尊重資本市場運作；至於AI是否過熱，各界有不同解讀，但據了解都有實質訂單作為基礎。（編輯：林淑媛）1141119