傳台積老將盜機密 高檢署分案

護國神山又傳洩密案！75歲的台積電前技術研發資深副總經理羅唯仁日前甫退休，傳出10月底回鍋老東家英特爾，執掌研發部門，更爆出他退休前，利用職權帶走2奈米、1.4奈米等多達20多箱影印、手寫資料，前往英特爾，都是最先進製程技術機密。台灣高檢署18日表示，智慧財產檢察分署已分「他字案」蒐證了解，釐清是否涉及不法。

媒體報導台積電打算蒐證對羅唯仁提告，但該公司針對傳聞與告訴，都沒有做出任何回應。經濟部長龔明鑫昨受訪表示，已請同仁了解實際情況，但基於對公司的尊重，應該由台積電對外說明比較妥當。

晶圓代工龍頭台積電在營收持續創高的同時，洩密、人事風波不斷，先是最年輕的副總、掌資材管理的副總經理李文如在今年7月中旬因個人因素請辭。研發大將羅唯仁也在7月底退休，現在被報導已10月底回鍋英特爾擔任研發副總，震驚業界。

李文如被指出18日已至新公司輝達報到，擔任企業級用戶相關的WWFO部門副總裁，負責台灣的銷售業務，不過沒有與老東家有直接接觸。但羅唯仁卻被傳出在退休前，帶走多達20多箱的影印、手寫資料，其中可能包括2奈米、1.6奈米甚至是1.4奈米的機密資料，引發帶槍回歸的疑慮，恐對台積電有重大影響。

由於台積電尚未提告，目前事實不明，檢方昨先分「他案」蒐證，涉案罪名還不明，但如果台積電後續提告，並確認與2奈米機密有關，檢方不排除比照先前3名台積電工程師「竊取國家核心關鍵技術」案，依違反《國安法》偵辦。

若違反《國安法》，要處5年以上、12年以下有期徒刑，並得課1億元罰金。但羅不在台灣，法界認為真要拘捕也做不到。

不過半導體業內人士認為，羅唯仁在台積電是最核心的管理層，是可以接班的第2梯隊，並在製程推進10奈米時提出「夜鷹計畫」，讓台積電的技術持續領先至今，且目前已經高齡75歲，不太會因為利益回歸英特爾，其中可能有政治因素造成默許的成分在。因為英特爾的製造部門必須在2年內起死回生，否則政治壓力將會到台積電身上。