傳台積老臣竊機密「帶槍投靠」英特爾 經長關切3層面損失

傳台積電老臣竊2奈米機密，經長：關切國安、產業利益、廠商損失。（圖：行政院提供）

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米等先進製程機密投靠英特爾。經濟部長龔明鑫今（19日）表示，政府關切「國家安全」、「產業利益」與「廠商損失」三層次，目前高檢署已啟動調查，經濟部會配合調查說明關鍵核心技術管制是否涉及國安法，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

羅唯仁今年7月才退休，遭懷疑動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾(Intel)。龔明鑫表示，這件事情分成國家安全、整體產業利益、個別廠商損失共三個層面來看。

國安層面，龔明鑫說，高檢署已展開調查，經濟部則配合說明核心關鍵技術管制方式，以及該案是否涉國安部分的疑慮。整體產業利益部分，經濟部會持續密切關注此事件對台灣半導體產生態鏈及客戶關係。至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密的訴訟，若有需要，經濟部會協助。

至於如何確保國家關鍵技術不外流？龔明鑫強調，政府已經建立防範關鍵技術外流的機制，並且隨時更新核心關鍵技術範圍。這次被帶走的資料是否為核心國家關鍵技術，由經濟部認定說明，至於是否為營業秘密，由台積電認定。