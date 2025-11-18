傳台積電前資深副總羅唯仁「帶槍投靠」 英特爾這樣說

傳台積電資深副總羅唯仁離職前，帶走大批A16、A14製程機密資料，台積電打算提告。取自TSMC



台積電前資深副總羅唯仁甫於7月底退休，今日（11/18）有媒體報導，羅唯仁退休前，動用高階主管職權，將大批2奈米、A16、A14等先進製程機密資料帶走，已於10月底帶槍投靠英特爾，台積電已評估將提告。對此，英特爾仍表示，不會針對市場傳言回應。另至截稿前，台積電未有進一步回應。

根據《電子時報》報導，「羅唯仁心意已定，將轉任英特爾。台積電可能援引《營業秘密法》或是競業禁止條款，評估提告事宜」。另據《自由時報》報導，羅唯仁已於10月底赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域。

針對羅唯仁帶槍投靠英特爾一事。業界人士指出，此事有點匪夷所思；首先，因英特爾、台積電2家公司製程節點不同，就算羅拿到A16、A14相關製程資訊，對英特爾來說，一點用處都沒有。其次，英特爾執行長陳立武近幾個月來，確實在尋找研發部門的主管人選，有好幾位口袋名單，而羅唯仁也可能是接觸人選之一。

英特爾表示，針對人事動態，除非有對外公開發布，否則就不會揭露員工資訊。而羅唯仁屬高階人事，若他已於10月底報到，理論上，英特爾必須公開發布人事，但至今未有任何正式發布。

羅唯仁從台積電退休後，9月中旬獲選工研院新科院士。他致詞時，頻頻推崇台積電創辦人張忠謀，提到張忠謀建立了一個睿智創新的平台，許許多多的客戶與台積電一起成長茁壯，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。他也提到，台積電前後16萬名員工，本著用心敬業的態度，以「One Team」方式做出眾志成城、積沙成塔的貢獻，這群人是值得記住的無名英雄。

從言詞中就可看出，羅唯仁對張忠謀馬首是瞻，不太可能做出傷害台積電的行為，再加上2年期競業條款限制，轉戰英特爾勢必是困難重重。

但也有另一派市場人士指出，在川普政府壓力下，台積電一直被傳要「救援英特爾」，包括資金、技術都曾是救援項目之一，倘若羅唯仁真的掌管英特爾研發部門，等於是在人力、技術上的雙重救援，美方將會樂見其成。

羅唯仁於2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總，隨後升任先進技術事業和營運組織製造技術副總。在加入台積電之前，他曾任英特爾先進技術發展協理暨CTM廠長，負責英特爾位於美國加利福尼亞州聖塔克拉拉郡的工廠營運。

羅唯仁畢業於台灣大學物理系，取得美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學碩士、博士。羅唯仁為將門之後，父親為前憲兵司令部司令、中將羅揚鞭。

