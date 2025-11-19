傳台積電前高層帶走機密 專家籲加強雙重國籍人員管理

傳台積電前高層退休後轉戰對手英特爾，並且帶走先進製程等機密資料。專家分析指出，台積電先進製程領先對手，難憑個人洩密而撼動台積電的地位，但後續應加強競業禁止條款，特別是針對外籍與雙重國籍職員，應收緊相關條款。

繼今年8月間傳出內部工程師竊取2奈米製程關鍵技術後，台積電再度爆出內部洩密事件。根據媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉戰英特爾，並且帶走大量2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料，台積電正蒐證中。

台經院產經資料庫總監劉佩真受訪時指出，台積電先進製程獨步全球，產品良率亦大幅領先競爭者，恐怕難憑個人洩密而撼動台積電的地位，她說：『(原音)單一的個人比較是沒有辦法撼動台積電在先進製程上的努力，特別留意的是，市場傳出先前有帶走2奈米、正在量產的先進製程，也是英特爾比較需要的，可能會是比較關鍵的文件，我覺得這是台積電比較在意的部分。』

劉佩真指出，各國越來越重視半導體產業，企業間掀起搶人浪潮。不過，面臨高階人才流動，保護機密技術至關重要。她認為台積電一向以管理嚴謹著稱，未來勢必要透過加強競業禁止條款保護智財權，針對外籍、雙重國籍人員也有必要進一步收緊相關條款，確保管理上滴水不漏，嚴防非法取得營業秘密。

針對後續管理，劉佩真認為，先進製程技術並非由單一人即可掌握，但內部需採行更嚴格的分層式管理，藉由高度分散化，讓各層級主管所能掌握的資訊更明確區隔、控管在一定範圍內，避免過度集中，以降低潛在風險；政府也應透過法律嚴格規範管制相關行為。

對於此案，台灣高等檢察署18日已分「他」字案了解，釐清是否涉及不法；經濟部長龔明鑫19日也對國家安全利益等3個層次受到的影響表達關切，並表示經濟部會配合高檢署，說明核心關鍵技術管制方式。

至截稿前，台積電未對此事發表評論，也沒有發布重大訊息澄清傳聞。(編輯：宋皖媛)