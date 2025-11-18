傳台積電前高層羅唯仁回鍋英特爾 龔明鑫：已啟動了解

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（Wei Jen Lo）今年7月底退休，業界近期卻接連傳出震撼消息，羅唯仁疑似重返英特爾（Intel）擔任研發要職，更有傳聞指稱他在離任前帶走台積電2奈米先進製程機密。經濟部長龔明鑫今（18）日公開回應表示，目前已啟動了解，但細節仍應由台積電自行對外說明。

經濟部長龔明鑫。（資料照／中天新聞）

龔明鑫今日下午出席「2025國家藥物科技研發獎頒獎典禮」，遭媒體追問台積電的羅唯仁回鍋英特爾，是否涉及資訊外洩，以及後續是否會依《國安法》或其他法規處置。他先是苦笑幾聲，隨後簡短表示，上午已請同仁掌握狀況，不過「具體情形還是由公司說明比較適合，也算是尊重企業」。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。（圖／翻攝自工業技術研究院官網）

羅唯仁是台積電內部極具分量的技術大將，2004年加入台積電後，歷任營運組織二副總、研發副總、先進技術事業與製造技術副總等要職，是推動先進製程的重要推手。在加入台積電之前，他曾在英特爾擔任先進技術發展協理暨CTM廠長，負責加州廠的營運。

羅唯仁7月底退休時，台積電曾表示，感謝羅唯仁多年來的貢獻，祝他退休生活愉快。據悉，羅唯仁退休前持有台積電134萬8,178股，以18日台積電收盤價1,405元計算，市值約18.94億元。

近期傳出羅唯仁從台積電退休後重返英特爾。（圖／美聯社）

針對相關傳聞，英特爾表示，不會針對市場傳言回應；台積電亦未回應。

