傳台積電加快AZ廠進度 韓媒曝光主因

台積電傳出正在加快美國亞利桑那州晶圓廠進程。

在三星持續推進先進製程、加快全球布局之際，晶圓代工龍頭台積電（TSMC）也傳出調整美國投資時程的最新動向。韓媒報導，台積電位於美國亞利桑那州的晶圓廠（AZ廠）進度有望提前，原本規劃於2028年啟動的3奈米量產，最快可能提前一年、預計於2027年上線。

根據韓媒《Digital Daily》引述業內人士說法，台積電亞利桑那一號廠預計在今年第四季開始4奈米製程量產，二號廠則將於明年第三季啟動設備安裝，目標直指3奈米製程。雖然原始規畫將3奈米量產時點放在2028年以後，但隨著人工智慧與高效能運算需求爆發，內部時程已低調提前。台積電也多次對外強調，AI加速器與3奈米製程是公司未來成長的關鍵，並正全力縮小市場供需缺口。

另一方面，三星則積極把握美國先進製程布局機會。外媒指出，三星德州泰勒市晶圓廠已將重心由4奈米轉向2奈米GAA製程，並完成相關設備調整，力拚提升良率與產能。隨著首款2奈米GAA晶片Exynos 2600進入量產、月產能規模擴大，市場預期三星最快在2027年前後，在美國形成具規模的2奈米製程產線，對台積電在先進製程領域的領先地位構成實質挑戰。