傳台積電加碼投資換關稅 許添財：應把赴美投資當機會

（中央社記者曾智怡台北13日電）紐約時報報導指台美將達成貿易協議，關稅降至15%，且台積電將加碼興建5座半導體廠。商業發展研究院董事長許添財今天受訪指出，台灣應把投資當作機會，現在歐美已不讓中國投資，台灣正因具有價值且友善，才會受到歡迎。

紐時12日報導，知情人士表示，美國總統川普政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

許添財今天在商研院年度記者會受訪表示，現在很多國家是不允許前往投資的，像是歐洲、美國已經不讓中國投資，但為何要讓台灣投資，端看該國是否有價值、友善，「你沒有價值，我不讓你來；你不友善，我更怕你來」，台灣既友善且有價值，因此受歡迎，「所以我把它當成機會」。

許添財強調，外界可能會將產業赴美投資當成被迫舉動，但他認為應將其視為機會，並加強下世代的技術、製程研發，並持續創新，以維持競爭力。

至於關稅底定對服務業影響，許添財分析，服務業不受關稅影響，而是受整體經濟條件影響，因此會有間接衝擊。當前美國的資源、人口、購買力都在提升，是世界最大的消費市場，台灣更要抓住美國市場，但也非受制於美國或依賴美國。

全球化逐漸退潮之際，許添財認為，新的經濟秩序與市場結構仍在形成中，目前正處過渡期；雖說美國雖不像過去高度投入世界體系，但只是暫時後退，目的是重塑新市場、重建對自身更有利的國際關係與制度架構，他強調，美國仍希望主導世界。

因此，許添財認為，台灣在價值與利益考量下，「我們沒有第二選擇」，仍須緊扣美國，務實掌握新機會，且台灣所有產業都有機會在美國發展，從85度C、鼎泰豐都在美國成功落地可見一斑。（編輯：潘羿菁）1150113