傳台積電加碼投資美國 吳誠文：先進製程研發留台灣

（中央社記者趙敏雅台北14日電）紐約時報報導指台美將達成貿易協議，關稅降至15%，且台積電將加碼興建5座半導體廠。國科會主委吳誠文今天強調，廠商赴海外投資，政府在法規上有相關限制，也須經過審核；台積電先進製程研發一定是根留台灣。

紐時12日報導，知情人士表示，美國接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

吳誠文今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，針對台積電傳出加碼投資美國，外界擔心技術恐外流等議題，提出相關看法。

吳誠文表示，廠商赴海外投資，政府在法規上設有相關限制，並須經過審核；此外，政府在台積電董事會中有1席代表，雙方有共識，台積電先進製程研發一定是根留台灣。

他指出，早期台灣廠商赴美投資較困難，不僅成本高，還需自行開拓市場；如今美國對台灣的需求，對台灣供應鏈而言，是一個拓展布局、擴大影響力的好機會。

去年台美第5輪實體磋商後，行政院副院長鄭麗君指出，台灣提出「台灣模式」，透過台美「G to G」（政府對政府）方式合作，共同開發產業聚落。對此，吳誠文再次澄清，不是科學園區，「我跟美方在APEC談的時候，就是Industrial Park，產業園區或產業聚落。」

吳誠文說，行政院在台美磋商過程中曾邀請產業界討論，部分廠商擔心若各自為政，效率不高，因此政府以國家隊形式協助，提供保護傘，以台積電為龍頭，政府會爭取稅的優惠、協助簽證問題與法規調適等。他認為，廠商在美設廠也能更靠近客戶，降低連接成本。

至於台美關稅談判情形，吳誠文表示，談判順利。周玉蔻進一步詢問是否有機會在農曆年前舉行記者會，他說，「我們可能有一些期待，但也要看美國政府」。（編輯：張良知）1150114