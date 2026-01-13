傳台積電加碼投資讓美對我關稅降15% 學者：台美關係更加緊密

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供（資料照）

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣即將和川普政府達成貿易協定，台灣關稅稅率將降至 15%，條件是台積電必須在美進行更大規模投資，傳出至少再增建 5 座半導體廠。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（13）日表是，這是我國關稅談判的一大勝利，因為韓國跟日本都沒有這樣的條件，而台積電加大在美國的投資，會讓台美之間的關係更為緊密。

根據《紐約時報》引述三名消息人士透露，台美貿易協定經過數月談判，目前正進行法律審核階段，最快將於本月宣布。其中，該協議將我出口美國關稅降至 15%，與日、韓等亞洲盟友一致。一位消息人士透露，作為協議一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少 5 座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增約一倍，但目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

葉耀元表示，賴清德政府成功的保持我國目前對美國的基礎進口限制。換言之，之前擔心因為必須對美國產品完全以零關稅的方式開放所帶來的衝擊，尤其是在農業上的影響，並不會發生。這是我國關稅談判的一大勝利，因為韓國跟日本都沒有這樣的條件。

他指出，看起來川普在意的就是台積電在美國的生產率，所以只要加大台積電在美國的投資，關稅就可以推進。感覺其他產業在美國的投資，似乎為川普來說不太重要。不過美國作為全球最大的市場，台商大幅往美國移動仍然會是一個不變的趨勢。

葉耀元也再次強調，台積電加大在美國的投資，也不會讓台積電變成美積電，因為台積電最核心的資源是台灣訓練出來的工程師，而這些工程師很多「根本不想在美國生活」，因為台灣生活其實真的比美國要來的有趣多了。

他表示，目前美國的教育體系也沒辦法複製台灣的電機領域訓練模式，所以概念上台灣根本不需要擔心這個問題。而且兩國人才大幅度的交流與互動，這會讓台美之間的關係更為緊密。

