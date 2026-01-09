傳台積電在美加倍投晶圓廠？ 可能宣布理由曝

財經中心／廖珪如報導

萬鈞法人視野是明星基金操盤手，被譽為半導體投資先知，教讀者投資理財心法、及最新科技業情報更新。（圖／沈萬鈞提供）

此前外資圈在傳台積電在美國亞利桑那的布局，會從原本6 座先進製程晶圓廠，加上 2 座先進封裝設施與 1 個研發中心，也才有台積電加碼投資到2千億美元的傳聞，目前官方尚未官宣，不過前基金經理人、台積工程師「萬鈞法人視野」在粉專分析，這合計 9 個主要單元，再多加 2 座先進製程與 1 座先進封裝 ，進一步變成12座的傳聞，會有這樣的意想跟討論，其實就是因為需求真的太強，而且那個需求，已經不是只有聊天 AI，而是正式走進物理AI世界。

當 AI 開始走向機器人、自駕、工業控制這些「實體世界」，算力的性質就變了。不能延遲、不能中斷、不能不穩定，對製程與封裝的要求只會更高。物理 AI 一旦啟動，先進製程就不再是選項，而是地基。

實體世界算力革命：物理 AI 啟動對製程穩定性的地基要求

這也是為什麼，接下來台積1/15 的法說特別受人矚目。因為大家都在看擴廠節奏如果真的加快，代表的不是樂觀，而是管理層已經清楚看到客戶端攤在桌上的需求。

「萬鈞法人視野」指出，自己之前跟台積老長官餐敘，就有聊到在亞利桑那設廠可以說是不可能的任務。在台灣，晶圓廠能跑得順，靠的是高度可控的系統。材料、人、設備、調校，全都在熟悉的節奏裡。出了狀況，第一反應不是討論，而是直接修。

跨國設廠的隱形成本：穩定性與不確定性的拉鋸戰

到了美國，第一個感受到的不是技術差距，而是不確定性。有些在台灣理所當然的材料，到了當地等級對不上、穩定性不足，價格還失真。最後反而是從台灣出貨、繞一大圈進鳳凰城，才是最可靠的解法。在先進製程裡，穩定永遠比距離重要。接著是人。晶圓廠不是照圖施工的工程，容錯空間極小。流程可以複製，但知道哪些地方不能退讓的經驗，沒辦法。最後能解的方式，還是把熟悉那套節奏的人直接帶到現場。

決策機制的在地衝突：工程判斷與管理節奏的文化磨合

還有容易被忽略、卻非常關鍵的，是工程節奏本身。在台灣，很多決策可以在現場快速收斂；到了美國，制度與責任切分完整，卻也讓節奏變得斷裂。對晶圓廠來說，慢半拍往往比犯錯更致命。所以台積電搬過去的，不只是設備與人，而是那套「什麼時候可以等、什麼時候不能等」的工程判斷。

護城河的終極定義：1/15 法說會後的下一個十年 AI 型態

也正因為這些關卡一一被跨過，市場才會開始重新解讀亞利桑那的規模是不是會進一步擴大，這一切就從第一座的不可能開始，物理 AI 的需求如果真的展開，這套系統不提早準備，是跟不上的。所以現在與其問會不會變 12 座，不如看 1/15 法說上，管理層談美國產能的語氣與節奏。那代表的，是 台積電 對下一個十年 AI 型態的判斷。能不能一次一次把不確定性壓回可控，才是真正的護城河。

