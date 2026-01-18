傳台積電將在台擴建4座封裝廠 分析師：需求考量相當合理

傳台積電將在22日宣布於台灣再建4座先進封裝廠。幾位分析師今天(18日)皆指出，先進封裝產能供不應求，若台積電宣布擴產相當合理。分析師表示，比較台積電台美建廠的數量，不會有變成美積電的問題，且將生產重鎮放在台灣，也能服務全球多數需求；另一位分析師則強調，不排除美方未來會持續施壓，現在要說未來10年台灣仍有多數先進製程產能是言之過早。

台美近期完成對等關稅談判，確立台灣企業將自主對美投資達2,500億美元等共識，部分人士憂心，台積電恐得再額外赴美設廠，甚至會變成美積電。不過，有媒體報導稱，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清預計22日會宣布在南科、嘉義再建4座先進封裝廠，可望藉此破除美積電的認知戰訊息。

資深產業分析師陳子昂18日表示，值此時間點，台積電若有此宣布，確實能破除「美積電」疑雲，且完全合理，主因是CoWoS先進封裝當前仍供不應求，缺口高達15%至20%。

陳子昂也提到，從台美兩地建廠數量來看，台灣廠數量遠高於美國，即便未來在美擴廠，也難超越台灣產能，且從需求面來看，美國雖是最大單一市場，但僅佔約30%到40%，剩下超過60%的需求是來自歐、亞及中東，因此台積電不可能變美積電。陳子昂說：『(原音)台積電把先進製程(重鎮)放在台灣，目的是為了剩下的60%、70% 的歐、亞、中東市場。所以不可能所有的產能都搬到美國去，那是絕不可能，怎麼可能晶片在美國製造好以後再出口到歐、亞、中東，那是根本不切實際的，我不認為會成為美積電。』

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣則指出，台積電若宣布在台擴建先進封裝廠，相當合理，背後考量應是解決因工安、天災導致的建廠不順、產能延宕問題，滿足客戶需求，無需過多政治解讀。

柴煥欣認為，台積電資本支出的重點是先進製程，而先進封裝的資本支出僅佔約10分之1，而當前台積電在美擴廠傳聞不斷，若僅是宣布在台擴建封裝廠，較難消除殺「積」取卵或技術外流的疑慮。他也提到，雖然經濟部預期2036年台灣仍掌握8成先進製程產能，但在美方壓力下，現在做此預估尚有變數、言之過早。