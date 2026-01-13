傳台積電得再額外投資美國 商研院：應視投資為機會

紐約時報(New York Times)報導稱台美貿易協議接近完成，台灣的稅率將降至15%，且台積電至少要在美國額外建5座廠。商研院董事長許添財今天(13日)強調，台灣應把赴美投資視為機會、而非被迫，尤其歐美不讓中國前往當地投資，卻歡迎台灣，這是因為台灣有價值且友善。他認為在後全球化、貿易秩序重整之際，台灣更要把握美國市場。

紐約時報12日引述幾名知情人士說法，指出台美貿易協議接近完成階段，美方對台稅率將降至15%，台積電也會增加對美投資，至少將再興建5座廠。

廣告 廣告

由於台美關稅協商遲遲未果，此次再傳即將拍板，備受矚目。商研院13日舉行年度記者會，董事長許添財受訪時指出，多年累積的台灣價值不只是過去式，更是現在及未來式。他認為台美貿易協議對商業、服務業的衝擊屬於間接影響，若未來協議正式拍板，可讓不確定性消散，有助於商業、服務業發展。

許添財也強調，外界或許會視產業赴美投資為被迫之舉，但他認為應將其視為機會，因為正是台灣有價值，才會受到歐美看重，產業更應把握機會，加強下世代的技術、製程研發、持續創新來維持競爭力。他說：『(原音)很多國家你要去投資，他不讓你投資的。今天歐洲、美國已經不讓中國投資了，他為什麼要讓台灣投資？第一個，你是不是有價值，對我來講是有價值。第二個，你是友善的。你沒有價值，我不讓你來；你不友善，我更怕你來，那台灣有價值又友善，所以人家才歡迎我們，所以我把它當成機會。』

許添財指出，當前全球化式微，新的經濟秩序與市場結構正在重組、醞釀，美國不再像過去一樣參與世界體系、付出心力，但仍重視其主導權，而美國作為全球最大消費市場，台灣不但沒有理由放棄、也沒有第二選擇，更應緊抓美國市場，所有產業都有潛力。他強調，台灣不是不好，而是絕對可以更好。

商研院院長王建彬則分析，經過1年適應、沉澱，台灣廠商越來越了解美國總統川普(Donald Trump)第二任的施政風格，對於消息、政策面的驚嚇程度就不會那麼大；且若關稅正式敲定，也能讓廠商心裡較為安定，能專心因應關稅、調整策略。

王建彬強調，台灣商業、服務業當前急需三大「轉骨」路徑，包括找到出海口在海外落地，以及打開進入通路的契機、發揮群聚力量在國內壯大，放眼世界舞台，商研院將持續扮演商業、服務業後盾，給予各項奧援。(編輯：宋皖媛)