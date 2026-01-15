傳台積電得額外加碼赴美設廠 經濟部：未收到訊息

行政院副院長鄭麗君14日赴美，就台美關稅展開第六輪實體磋商。對於外傳美國對台稅率有望降至15%，經濟部次長何晉滄今天(15日)指出，最終稅率若能調降且不疊加，有助於台灣傳產發展。至於傳出台積電得額外對美加碼設廠，他則說目前經濟部沒有收到相關訊息，且經濟部也有對外投資的審查機制。

行政院證實，副院長鄭麗君已赴美，就關稅協議與美方做第六輪實體磋商，待磋商完畢將對外說明雙方達成的共識內容。先前紐約時報報導稱台美關稅協議內容包括對台稅率降至15%，且台積電得額外加碼赴美設立5座廠，引起各界矚目。

經濟部次長何晉滄15日主持經濟部業務會報，並在受訪時表示，我方希望爭取調降稅率且不疊加，並將連同232關稅有關半導體及其衍生產品、其他232關稅項目一併爭取最優惠稅率，相信談判團隊會做最大努力。他還說，若最終稅率能夠調降，將有助於台灣傳產發展。

至於外界憂心台積電若再擴大對美投資建廠，恐讓台灣資金、人才、技術外移。不過，何晉滄回應，現在仍是媒體傳聞，是否擴大赴美投資須由台積電說明，但經濟部目前沒有收到台積電的相關說明及申請，且經濟部也有對外投資的審查機制。他並強調，台積電絕對會根留台灣。何晉滄說：『(原音)台積電的研發總部一定會是在台灣，因為他的研發人力大概有將近1萬人，這個是他們最重要的競爭力來源，我想人才的部分，各位也不用擔心，國家有一個半導體學院每年也都有在培訓半導體相關的人才，我想他們一定會根留台灣，把最先進的技術、最先進的生產一定會先在台灣做量產，才會有機會到海外去擴產。』

何晉滄也提到，政府仍備妥新台幣200億元銀彈，待關稅協議出爐後，將視情況投入協助產業調適。他並鼓勵傳產，朝五大信賴產業切入發展。

至於近期美國發布行政命令，對輝達(NVIDIA)H200及超微(AMD)部分晶片設下銷中條件，並以232條款開徵25%關稅，媒體關注是否將衝擊台灣相關供應鏈？對此，何晉滄僅回應，這屬於客戶商業行為，但可以看到，當前全球對於先進運算需求殷切，晶片產能稼動率、訂單能見度都非常高，相信台積電會有相對應的產能調配。(編輯：宋皖媛)