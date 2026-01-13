傳台積電承諾在美擴大投資 專家：形成台美雙核心運作

外媒報導指台美關稅即將達成協議，其中，台積電承諾將再建造5座晶圓廠。專家分析台積電可能進一步擴大對美投資，並逐步形成台、美雙核心的運作架構。台積電投資計畫不僅是技術轉移，也將使全球先進產能大規模遷往美國，進而引發半導體版圖重新洗牌。

根據紐約時報報導，台美關稅協議即將出爐，美國對台進口關稅將降至15%。台積電則將擴大在美投資，承諾將在亞利桑那州再建造至少5座晶圓廠。

對此，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電可能擴大在美投資，估將斥資數百億美元建設尖端晶圓廠、先進封裝廠或是複合體系的半導體園區。除了原先規劃2奈米或更先進節點的晶圓廠外，也可能是包含CoWoS或SoIC的先進製程封裝設施，以因應輝達、超微等美系客戶在地生產的需求。

針對台積電產能佈局，劉佩真認為，台積電目前海外產能極低，若在美擴充到6至8座晶圓廠，預估海外先進製程月產能可能上衝15萬片，但這也將迫使台積電從以台灣為核心的全球代工廠，逐步過渡為台、美雙核心的運作架構。她說：『(原音)未來如果亞利桑那州廠擴充到6至8座晶圓廠，這就意味著在海外最先進製程上，月產能可能超過15萬片以上，足以支撐全美絕大多數AI及高效能運算的需求，也會迫使台積電從一家以台灣為核心的全球代工廠，逐步過渡到台、美雙核心的運作架構。』

劉佩真說，考量獲利與投資回收，預估台積電將在美生產毛利更高的尖端晶片。這不僅是技術轉移，可能導致先進產能開始大規模移往美國，促使全球半導體版圖重新洗牌。

她也提醒，台積電日後將面臨龐大折舊費用，將成為財務獲利的一大考驗。另外，在美國營運上，台積電也可能面臨用水、電力以及人才招募等種種挑戰。

台積電原先計劃在美投資650億美元，用於建置3座晶圓廠。不過，台積電去年3月宣布擴大在美投資金額，擴增至1,650億美元，除了既有計畫，還將投資3座新晶圓廠、2座先進封裝設施以及1座主要研發中心。此外，台積電近日公告將斥資超過1.97億美元向亞利桑那州州政府取得新土地，以供美國廠擴大營運與生產。

台積電將在15日召開法說會，目前正處緘默期，對於相關報導沒有回應。不過，在美布局、先進製程產能以及資本支出勢必將成為本次法說會的重點。(編輯：宋皖媛)

