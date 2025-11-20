傳台積電洩密 搬走「護國神山」才是國安問題
(記者謝錦慧台北報導)台積電近來屢屢傳出的重大洩密案，讓護國神山的重要業務機密被逐步掏空，而政府卻視而不見，擺出事不關己的態度，令人高度懷疑其中是否有更多不可告人之處，不想讓國人知道，不想被公開檢視。今(20)國民黨團召開記者會，提出三大訴求:「補破網」、「設專責」、「重人才」，要求為產業營業秘密保護，重建完整法律體系，建立專責單位查緝不法，重視育才、留才具體相關配套。
並敬告賴清德總統，不要讓政治意識形態凌駕於國家安全之上，台灣的經濟命脈正在失血，請收起傲慢立刻行動，不要讓台灣被掏空。
首席副書記長林沛祥指出，原來我們的「護國神山群」正在被螞蟻搬家式地掏空，這不只是經濟問題，更是國家存亡的危機。如果台灣的高科技技術被國外勢力偷光了、人才被挖光了，台灣如何自保？ 當我們的「矽盾」變成空殼，國際社會還會重視台灣的安全嗎？
林沛祥強調，造成此局面的最大幫兇，就是「慢半拍、無作為、開門揖盜」的賴清德政府。政府監管形同虛設。境外勢力光明正大成立「假外資」、「假台資」公司，如同小偷在你家隔壁開鎖店，經濟部審查沒發現、國安單位沒監控，讓他們把台灣最頂尖晶片、AI人才像買菜一樣挖走。
林沛祥指出，這些假外資偷幾百億的技術，罰款像在繳「停車費」，現在的法律對商業間諜毫無嚇阻力，價值幾百億、上千億的技術，處罰的罰金卻是這些集團獲利的九牛一毛，比犯罪所得還低，這不是懲罰，這是鼓勵犯罪。
林沛祥表示，政府部會之間互踢皮球，抓人永遠慢半拍，跨國組織犯罪，經濟部、陸委會、法務部應合作辦案，但現況卻是多頭馬車、橫向斷鏈，發現不對時，人早就跑了，技術早就洩光光。
中國國民黨團三項具體訴求，堵住國安大漏洞：一、「補破網」，立即修正《國安法》與《營業秘密法》，把罰金和刑責拉高到國際標準，要讓犯罪者罰到怕、關到怕，連背後公司都要一起罰。二、「設專責」，成立「國家核心技術保護專案小組」，建立單一窗口，快速反應打擊犯罪。三、「重人才」，提出具體留才方案，例如:科研稅務減免、政府協助解決生活問題，讓優秀人才願意留台打拚。
科技立委葛如鈞指出，卓榮泰院長說台積電赴美投資適用「N-1」也就是：「投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上」，但這規定實際上只限於「對中國大陸投資」，對其他國家投資不受此規範。行政院說的N-1到底如何落實在哪一條，現狀不清不楚。
葛如鈞指出，現在才會看到半導體2奈米或是更高階的1奈米或0.7奈米的技術外洩。立法院在上會期4月18日三讀通過「產業創新條例修正」，要求公司如「投資涉及特定產業或技術」或「投資達一定金額」者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。政府可審查，企業可依循。但是至今卻因為行政院未提出相關子法，導致無法適用！行政院如此怠惰，其實才是賣台。
葛如鈞表示，民進黨政府至今毫無作為，雙手一攤把風險跟壓力全部轉嫁給企業去承擔，即使立法院早就修法讓政府可以依局勢做判斷，但民進黨不做就是不做！在此呼籲民進黨政府，盡速公布產創條例的相關子法，不要再讓企業孤軍奮戰、無所適從！不管政府允不允許台積電赴美，至少相關法規要講清楚，政府至今不說清楚，導致社會把壓力都指向企業，這難道是政府對待關鍵核心產業的態度嗎？
立委吳宗憲指出，面對經濟學人提醒台灣經濟可能得了「台灣病」，結果經濟部長不是自我反省，而是反嗆經濟學人，台灣没有病，有病是說我們有病的人。現在外交官、政務官流於嘴炮、乩童上身，這就是民進黨政府的現況。
吳宗憲表示，現在台灣是亞洲四小龍薪資中位數最低的國家，我們薪資中位數只有最高新加坡的五分之一。卓院長卻說我們經濟是亞洲四小龍之首？讓國人活在虛假的泡泡中，欺騙國人。送走公私不分的前經濟部長郭智輝，卻迎來個巨嬰部長。這個部長天大地大民進黨最大，千錯萬錯都是別人的錯。
吳宗憲強調，現行《營業秘密法》罰則太低，只處五年以下有期徒刑及一千萬以下罰金。面對企業營業秘密被竊取可能倒閉或上百億的損失，觀念仍停留在侵害專利權。請行政院部門停止政治攻擊，應該去檢討現行法規是否足以因應時代的變遷。
吳宗憲指出，如果營業秘密涉及國安，刑度也只有12年以下有期徒刑，依現行法官判刑都是最低刑期往上加，並且服刑一半可以假釋。讓一個百年公司倒閉，可能關三、五年就可出來了，必須好好檢討，司法人員也必須與時俱進。
