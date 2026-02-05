傳台積電熊本二廠改產3奈米 學者：滿足需求還可壓制競爭對手

日媒報導指出，台積電確定將興建中的熊本二廠改導入3奈米先進製程。對此，學者分析，一旦屬實，除了可解決6、7奈米產能利用率無法填滿、3奈米供不應求等問題外，還可以滿足日方殷切期盼，更可壓制日本政府扶植的半導體公司Rapidus，有一定的宣示性效果。

台積電日本布局傳出重大調整。日媒報導稱台積電已敲定熊本二廠將從原訂的6、7奈米製程，直接升級為更先進的3奈米製程，投資金額可能從原先的122億美元，上升至170億美元。

台經院產經資料庫總監劉佩真受訪分析，這項決策若是屬實，在商業邏輯上是「一石三鳥」。她指出，熊本二廠原規劃的6、7奈米製程，面臨產能利用率無法填滿的窘境，反觀3奈米當前接單爆滿、供不應求，將二廠製程升級正好能緩解客戶強勁需求。其次，日本視半導體為關鍵戰略物資，一直希望台積電能將先進製程落地，填補日本缺乏的先進製程產能，若熊本二廠導入3奈米，可滿足日方戰略渴望，對台日而言都是往好的方向走。

另一方面，日本透過8家日本企業成立的半導體公司Rapidus，肩負復興日本先進半導體任務，目標是2027年在北海道量產2奈米製程。劉佩真認為，台積電若確定在日本量產3奈米，也有壓制Rapidus的意涵。她說：『(原音)因為現在Rapidus已經開始要逐步地走向商業化過程，台積電這樣一個的動作，事實上也能夠稍微壓制Rapidus在日本目前官方扶植的一個地位，相對性地在這個部分也有一些宣示性效果。』

日媒報導並提到，台積電董事長魏哲家5日就會向日本首相高市早苗說明這項計畫。 (編輯:柳向華)

