傳台積電老將帶走機密 吳誠文：難靠個人完整複製

（中央社記者趙敏雅台北19日電）外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程資料回鍋英特爾。國科會主委吳誠文今天表示，目前台積電仍在內部釐清程序，應該由廠商說明，不過台積電整體系統、技術難以靠個人就完整複製帶走，但仍須嚴防外洩，政府相關單位會給予協助。

吳誠文今天出席國家科學及技術委員會召開第18次委員會議會後說明，媒體問及外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程資料一事。

吳誠文表示，國科會有跟台積電了解，目前台積電還在進行內部釐清程序，釐清之後，應由台積電跟外界報告。

吳誠文說，檢調單位也啟動調查，若羅唯仁真的涉及不法行為，除了刑責，台積電可能也會提出維護自身權益的相關做法，不過，若羅唯仁只帶走個人筆記，不構成損害且沒有牽涉違法行為，就不會有法律問題。此外，若羅唯仁涉及違反跟台積電的聘僱合約，要由台積電啟動追究程序。

吳誠文強調，台積電研發人力超過萬人，每個人各有專長，整體系統與技術並非外界想像中能輕易帶走、模仿，不過政府也不樂見台積電任何機密被外流，相關單位會協助台積電。

另外，吳誠文提到，國科會負責管理國家核心關鍵技術項目，依據法規，政府補助達50%經費的國家核心關鍵技術研發項目，相關人員會受管制，若要前往中國必須進行申請，經過核准才能前往。

吳誠文也說，先進半導體製程相關技術已列入管制範圍，牽涉營業秘密部分，除了經濟部有投資審議相關規定，若有不法行為，也涉及國安法，會加重刑責。（編輯：潘羿菁）1141119