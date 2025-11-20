傳台積電老將帶走機密 藍黨團：國安層級警訊

林沛祥、葛如鈞等藍委稱台積電洩密事件是國安層級危機。國民黨團提供



外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走先進製程機密。國民黨立院黨團今（20日）召開記者會表示，這是國安層級警訊，現行罰責不足，政府對可疑資金與跨國挖角反應遲滯，呼籲修法強化國安與營業秘密規範、提高刑責罰金。

首席副書記長林沛祥指出，原來我們的「護國神山群」正在被螞蟻搬家式地掏空，這不只是經濟問題，更是國家存亡的危機。如果台灣的高科技技術被國外勢力偷光了、人才被挖光了，台灣如何自保？ 當我們的「矽盾」變成空殼，國際社會還會重視台灣的安全嗎？

林沛祥強調，造成此局面的最大幫兇，就是「慢半拍、無作為、開門揖盜」的賴清德政府。政府監管形同虛設。境外勢力光明正大成立「假外資」、「假台資」公司，如同小偷在你家隔壁開鎖店，經濟部審查沒發現、國安單位沒監控，讓他們把台灣最頂尖晶片、AI人才像買菜一樣挖走。

林沛祥指出，這些假外資偷幾百億的技術，罰款像在繳「停車費」，現在的法律對商業間諜毫無嚇阻力，價值幾百億、上千億的技術，處罰的罰金卻是這些集團獲利的九牛一毛，比犯罪所得還低，這不是懲罰，這是鼓勵犯罪。

林沛祥表示，政府部會之間互踢皮球，抓人永遠慢半拍，跨國組織犯罪，經濟部、陸委會、法務部應合作辦案，但現況卻是多頭馬車、橫向斷鏈，發現不對時，人早就跑了，技術早就洩光光。

科技立委葛如鈞指出，行政院長卓榮泰稱台積電赴美投資適用「N-1」也就是：「投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上」，但這規定實際上只限於「對中國大陸投資」，對其他國家投資不受此規範。行政院說的N-1到底如何落實在哪一條，現狀不清不楚。

葛如鈞指出，現在才會看到半導體2奈米或是更高階的1奈米或0.7奈米的技術外洩。立法院在上會期4月18日三讀通過「產業創新條例修正」，要求公司如「投資涉及特定產業或技術」或「投資達一定金額」者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。政府可審查，企業可依循。但是至今卻因為行政院未提出相關子法，導致無法適用！行政院如此怠惰，其實才是賣台。

中國國民黨團三項具體訴求，堵住國安大漏洞：一、「補破網」，立即修正《國安法》與《營業秘密法》，把罰金和刑責拉高到國際標準，要讓犯罪者罰到怕、關到怕，連背後公司都要一起罰。二、「設專責」，成立「國家核心技術保護專案小組」，建立單一窗口，快速反應打擊犯罪。三、「重人才」，提出具體留才方案，例如:科研稅務減免、政府協助解決生活問題，讓優秀人才願意留台打拚。

