傳台積電老將帶走機密 藍：國安層級警訊

（中央社記者王承中台北20日電）外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走先進製程機密。國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，這是國安層級警訊，現行罰責不足，政府對可疑資金與跨國挖角反應遲滯，呼籲修法強化國安與營業秘密規範、提高刑責罰金。

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，業界譁然。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯表示，羅唯仁1年多前就已經調單位，不會接觸核心，至於技術外洩問題，大家對台積電有信心，不會因為1個人就影響台積電。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、國民黨立委葛如鈞、吳宗憲等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

林沛祥表示，調查局近月查辦多起案件，顯示半導體技術正以「螞蟻搬家」方式外移，已不僅是產業面問題，而是國安層級警訊。現行罰責不足，政府對可疑資金與跨國挖角反應遲滯，科研環境與留才條件多年未改善。

林沛祥指出，國民黨團提出三項訴求，包括修法強化國安與營業秘密規範，提高刑責罰金；成立核心技術保護專案小組作為單一窗口；並提出科研人員稅務減免與居住協助，改善留才條件。

葛如鈞質疑，多起外洩事件凸顯技術輸出審查仍不完備，行政院遲未提出完整配套，使產業面臨不確定性。

吳宗憲提到，半導體先進製程外洩風險已非單一個案，涉及國家戰略資產安全，政府相關機關必須全面提升處置層級，避免國家核心技術遭到掏空，權責機關應盡速提出相關法規修正，避免因刑度與罰金過低，無法有效遏止侵害國本的行為。這類犯罪若不加重處置，國安風險將持續擴大。

吳宗憲強調，檢調單位必須加快偵辦，高檢署智慧財產檢察分署也應迅速查明真相，完整調查並立即行動。先進製程是台灣最頂級的戰略資產，任何外洩、竊取或跨國操作，都不是公司內部問題，而是國家安全事件，審判端更需勇於下判決，對可能葬送國家未來的竊國者應從重處斷，避免技術流失再次重演。（編輯：張若瑤）1141120