傳台積電老將羅唯仁竊密跳槽 英特爾CEO陳立武：是謠言

台北市 / 武廷融 綜合報導

台積電日前傳出洩密案，在台積電任職21年的資深大將羅唯仁，要求下屬影印二奈米先進製程技術的機密資料，再把機密帶到台積電的競爭對手英特爾（Intel）。對此，英特爾執行長陳立武首度回應，駁斥相關指控「只是謠言和猜測」，公司尊重智慧財產權。

台積電前副總羅唯仁在今年退休後，跳槽到英特爾擔任研發副總，震撼業界，沒想到竟傳出，他在離職前要求下屬影印2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料，並將這些資料帶到英特爾。外界傳言台積電已經在蒐證，而經濟部長龔明鑫則表示，全案台積電尚未就《營業祕密法》提告，但高檢署主動調查已拉到《國安法》層次。

不過，根據外媒報導，英特爾執行長陳立武日前出席半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮時，針對相關爭議他表示「只是謠言與臆測，且毫無根據，我們尊重智慧財產權。」

