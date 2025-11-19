傳台積電老將「影印2奈米機密」 跳槽勁敵英特爾

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電，疑似又發生洩密案！在台積電任職21年的資深大將羅唯仁，傳出要求下屬影印二奈米先進製程技術的機密資料，再把機密帶到台積電的競爭對手英特爾。有媒體報導台積電已經在蒐證。假設這消息是真的，恐怕會對台灣半導體競爭力，構成極大威脅。有律師表示，如果羅唯仁真的偷了國家核心關鍵技術，將涉犯國安法，只是如果他已經離開台灣，就很難將他拘捕到案。目前高檢署已經主動分案調查。

不到十年前的台積電運動會，還能看見羅唯仁的身影，他曾經在「護國神山」，擔任技術研發暨企業策略發展資深副總，但是今年退休後，跳槽到英特爾擔任研發副總震撼業界，現在傳出他甚至帶走大量機密。

平面媒體報導，羅唯仁離職前，要下屬影印大批資料，內容涉及先進製程技術，包括二奈米、A16以及A14，還要求向他簡報，羅唯仁在台積電工作超過20年，如果真把研發祕辛，帶去給競爭對手，後果不堪設想。

台積電日前才爆出洩密案，三名前工程師，偷拍二奈米製程技術，被依違反國安法起訴，傳出台積電也正在對羅唯仁蒐證。

律師李育昇說：「如果他違反了競業禁止條款，台積電可以向他請求民事的賠償，如果羅唯仁竊取，台積電的國家核心關鍵技術，將涉犯國安法，是要處五年以上，十二年以下的有期徒刑，得併科最重一億元的罰金，但如果羅唯仁已經離開台灣，恐怕要將他拘捕到案的難度也是很高的。」

能否告成都是問題，而且羅唯仁據傳，沒簽競業禁止合約，為後續發展增添更多變數，經濟部長龔明鑫說：「有請同仁去了解實際的狀況，那實際的狀況我覺得，還是要由公司來對外說明比較好，也算是尊重他們好不好。」

針對羅唯仁傳聞，英特爾表示，不會針對市場傳言回應，台積電截稿前也沒有回應，只是「護國神山」，已經面臨地緣政治風險，如今又掀起一波波保密疑雲，從裡到外都是壓力。

