傳台積電要在美擴廠 野生魏哲家大啖烤鴨被捕獲：你們常來就會遇到我

台積電總裁魏哲家到台中「鴨片館」用餐，與業者開心合照。翻攝「鴨片館」臉書



《紐約時報》報導，美國將對台關稅稅率從20％調降為15％，但條件是台積電必須在亞利桑那州蓋5座晶圓廠。儘管台積電並未回應，不過總裁魏哲家近日被目擊現身台中市知名烤鴨餐廳「鴨片館」用餐，客人開心合照，魏哲家笑說自己很常來，「你們也常來就會遇到我」，讓業者直呼感動。

「鴨片館」臉書粉專12日曬出顧客與魏哲家同框的畫面，並貼文表示「感恩世界級總裁12年來的照顧與加持，神秘低調的總裁昨天不小心被發現了，客人開心的拍照並說居然有幸遇到總裁，總裁回：我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我」，讓業者直呼「太感動太大心」。

業者也送魏哲家紫南宮錢母，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」，網友看了紛紛回應，「完蛋了以後更訂不到位了」、「魏總裁比紫南宮的錢母還有錢，老闆還是留著自己用吧」、「貴客臨門，生意興隆越來越旺」、「黃仁勳應該也要來了」、「貴客臨門，要發啦」！

