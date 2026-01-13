傳台積電設5廠換台關關稅15% 鄭麗文：賴政府談判完全黑箱

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



《紐約時報》報導，美國對台對等關稅可望降到15%，但台積電要在美再蓋5座廠。國民黨主席鄭麗文今（1/13）批評，遺憾關稅談判至今，從頭到尾黑箱、沒有任何訊息，我們真的很可憐，只能從國際媒體，甚至八卦、小道消息窺探一二。

鄭麗文表示，民進黨政府對美談判對等關稅過程，沒有向台灣社會與國會報告，更沒有向台灣所有會被沖擊的相關產業討論、說明、溝通，所有台灣社會都被蒙在鼓裏，不得而知，真的很懷疑，我們還是民主自由社會？

鄭麗文質疑，我方到底怎麼跟美方談的？彼此中間的折衝、妥協是什麼？紐約時報所披露的消息真的就是權威的最後訊息？到目前為止，也沒有聽到任何來自台灣政府官方訊息，如何監督、因應、準備？

鄭麗文坦言，今天國民黨身為最大在野黨，對如何保護台灣產業、因應嚴峻挑戰，也是在一個完全的黑箱狀態裏，這是一件非常令人遺憾的事情。

鄭麗文批評，我們完全就是任人宰割與處置狀態，這才對台灣所有權益、國格傷害最深，但到今天民進黨政府仍舊是我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何交代。

