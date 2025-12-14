傳台積電評估熊本二廠改4奈米 分析師：合理評估但有挑戰
日媒報導指出，台積電熊本二廠暫停施工，並考慮將製程從7奈米家族升級至4奈米。分析師今天(14日)表示，若消息屬實「相當合理」，因7奈米產能最大，產能利用率偏低，而AI浪潮下，4奈米供不應求。但他也提醒，變更設計恐延後建廠量產時程，屆時4奈米是否還有龐大需求有待觀察，且日本客戶對先進製程需求有限，台積電對二廠建廠態度或許不會那麼積極。
台積電熊本2廠今年10月底甫敲定建廠合約、動工，預計2027年底開始營運，生產以6奈米製程為主的半導體晶圓。有日媒披露建廠工程暫停，並傳台積電評估是否改為生產更先進的4奈米晶片。不過，台積電目前並未證實熊本2廠製程是否有所調整。
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，若台積電做出這項調整相當合理。他指出，台積電6奈米製程為7奈米家族一員，目前台積電7奈米月產能高達19萬片，為各製程中最大，但其產能利用率相對偏低，台積電在熊本二廠導入7奈米家族恐面臨產能過剩挑戰；反觀受惠於AI需求爆發，台積電5奈米與4奈米產能利用率已飆破110%，處於極度緊俏狀態，因此評估將熊本二廠製程升級至4奈米，確實符合市場趨勢。
不過，柴煥欣認為，熊本二廠要改變製程，勢必面臨廠房重新設計與施工，建廠進度將會延宕，量產時程可能推遲至2028年，甚至2029年，屆時4奈米是否還有這麼龐大的擴產需求，有待觀察。
柴煥欣更提及，熊本一廠雖已量產，但日本當地28至12奈米需求不如預期，產能利用率偏低，導致該廠遲遲無法轉虧為盈，再加上日本真正需要先進製程的客戶相當有限，無法完全吃下產能，這意味著熊本二廠可能成為服務國際客戶的海外生產基地，而非服務當地，因此台積電可能不會那麼積極建置二廠。他說：『(原音)熊本二廠不論未來會是7奈米或者是4奈米製程，日本國內本土的客戶真正需要先進製程的，幾乎找不到，那就必須要從國際上去尋找別的客戶，而熊本二廠就變成了台積電的海外生產基地，而並不是去服務日本客戶的狀況。所以我認為台積電對於熊本二廠的興建其實可能也會有一種「能拖就拖」，並不會非常想積極的去興建。』
至於日方希望爭取設立熊本三廠，柴煥欣則表示「完全不用期待」，因為台積電建廠重心仍在台灣及美國，當前熊本一廠尚未獲利，二廠定位可能有所調整的情況下，難以考慮設第三廠。
