傳台積電調漲3奈米以下先進製程！專家：晶片通膨時代來臨

台積電傳出將從2026年1月起將調漲3奈米以下製程價格，連續4年調漲先進製程報價。專家分析指出，此波漲價潮包括晶圓代工、先進封裝與記憶體均喊漲，意味「晶片通膨時代」逐步來臨，可能壓抑消費電子產品需求，但AI相關需求預期仍將維持強勁。

台積電今（29）日股價在市場買盤湧入推升下，盤中一度達到1525元，平歷史最高價，上漲15元，市值攀升至新台幣39.54兆元，貢獻大盤約120點。對於市場傳出的漲價消息，台積電官方表示不予評論。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析表示：「半導體先進製程技術不僅研發投入高，資本支出增多，海外建廠、生產成本也高於台灣廠，台積電調漲先進製程報價應是反映成本升高的現實。」她進一步指出，人工智慧晶片需求強勁，台積電處於人工智慧核心地位，加上半導體先進製程目前是賣方市場，使台積電擁有較高的議價能力。

劉佩真進一步表示：「先進封裝及記憶體報價都調漲，意味晶片通膨時代逐步來臨。預期個人電腦、智慧手機等消費電子需求恐會受到影響，對人工智慧影響應有限，需求將依然強勁。」這顯示半導體產業正面臨結構性的轉變，消費電子與人工智慧應用的發展路徑可能出現分歧。

有研究機構預測，台積電先進技術價格將上漲3%至10%，實際漲幅將取決於客戶的訂單量和合約條款。值得關注的是，3奈米製程預計於2026年達到產能極限，屆時也將面臨供應短缺，導致其價格在2026年上漲3%。

根據外媒引述報導，台積電2奈米晶圓需求旺盛，產能已排至2026年底，供應情況趨於緊張。儘管明年第一季通常為產業淡季，但分析師仍樂觀認為，此次漲價將有助於台積電保持強勁的成長動能。不過客戶需提前做好財務準備，因為第一輪提價預計將於元旦生效。

儘管3奈米以下製程的晶圓價格已連續上漲，但台積電客戶似乎並未因此轉向競爭對手，即使他們可選擇向三星及其2奈米GAA製程下單。業界認為，這主要歸功於台積電卓越的經驗和可靠性，但同時也為公司帶來挑戰，包括人工智慧需求導致的勞動力短缺和資本支出大幅增加。

