傳台積電赴美再蓋5廠 名醫嘆：美國協防理由剩一半

據傳美國對台關稅將降到15%，但條件是必須讓台積電赴美國亞利桑那州再蓋五座晶圓廠。對此，名醫沈政男今（13）日在臉書發文指出，隨著台積電計畫在美國亞利桑那州增建五座晶圓廠，未來先進製程產能美台將各佔一半。他分析，此舉形同「移山填美」，當美國確保晶片供應無虞後，協防台灣的必要性恐將減半。

據傳川普要求台積電再赴美國建設五座晶圓廠。（圖／美聯社）

沈政男表示，川普對台關稅的最新消息是降至15%，前提是台積電須赴美增設晶圓廠。目前台積電已投資六座，若再增加五廠，美國將掌握三成至五成的先進製程產能。這意味著未來全球先進晶片一半在台灣、一半在美國生產，美國在緊急時刻將不再依賴進口，可確保其晶片供應鏈永遠不虞匱乏。

美國總統川普。（圖／美聯社）

針對美國協防台灣的動機，沈政男分析主要為了防堵對岸與確保晶片供應。然而，台積電這座「護國神山」若被大量移往美國，導致兩大協防理由失去其一。他認為，雖然關稅與設廠本應是兩回事，但被美方結合談判，最終目的即是取得晶片，15%關稅僅是次要議題，且未來先進製程產量台美各半的局勢值得擔憂。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

提及川普日前接受《紐約時報》專訪，沈政男觀察到川普雖控告該報，卻仍接受長篇專訪，展現出「檯面下人吃人，檯面上遵守餐桌禮儀」的兩手策略。他認為川普能公開暢談政策與想法，反觀台灣政治人物缺乏此種溝通模式。

沈政男建議，台灣應學習川普的哲學，面對中國大陸不該鐵板一塊，應在保有國防實力的同時，進行溝通、交流與生意往來，避免因缺乏接觸造成誤解而升高對立。他強調，國際關係本質雖殘酷，但檯面上仍需維持禮儀，而非僅是彼此怒視，單純增加武器並非經營兩岸關係的長久之道。

