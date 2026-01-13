傳台積電赴美增建5廠 專家示警半導體版圖分配：最精銳產能恐移往美國

紐約時報報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。半導體產業專家表示，若未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，則意味台積電將從以台灣為核心的全球代工廠，過渡為台美雙核心運作架構，雖可以極大化滿足地緣政治性需求，但龐大折舊費用及台灣廠產能利用率調度，將考驗台積電財務獲利能力。其次，未來若以配合AI時代設施為主，不僅是技術轉移，也是半導體最精銳產能往美國移動，後續將影響全球半導體版圖分配。

台經院產總資料總監劉佩真表示，如果此事為真，未來台積電可能朝向增建晶圓廠或先進封裝，甚或是涵蓋核心產能及支援體系的複合半導體系都有可能，但台積電要在單一地區運作五至八座晶圓廠，電力供應、水資源回收，以及最關鍵的工程師人才招募，都是對台積電較大挑戰。

劉佩真判斷，台積電比較大機率是採產能擴充與垂直整合並行方式，預計除了2奈米或更先進製程的晶圓廠外，可能包含CoWoS、SoIC等先進封裝產線，以因應輝達和超微等美系客戶在地生產、在地封裝的需求。同時為了因應鏈風險，相關清單可能會涵蓋包含研發中心的分支，或是化學品倉儲管理中心以及設備機台維修。

劉佩真強調，若台積電擴大投資是以晶圓廠為主，估計台積電在亞利桑那州未來可能增加至6到8座晶圓廠，海外先進製程月產能將達15萬片以上規模，應足以支應美國絕大多數AI高效能運算的需求。但此舉可能使得台積電過去以台灣為核心的全球代工廠，過渡為台美雙核心運作架構，雖可以極大化滿足地緣政治安全性需求，但隨之而來的龐大折舊費用，以及台灣廠產能利用率的調度，將考驗台積電財務獲利能力。

她說，因為考慮回收期，台積電不太可能將獲利較弱的成熟製程移到美國，對美擴充廠房若以是比較先進尖端科技，除第一期4奈及第二期3奈米外，未來會落在2奈米或先進世代，未來每一座都可能會以AI時代相關設施設計，如此不僅是技術轉移，也是全球半導體最精銳產能往美國移動，後續都會對全球半導體版圖分配產生影響。

