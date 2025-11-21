傳台積電退休老將帶機密投靠 英特爾陳立武闢謠「我們尊重智財權」

英特爾執行長陳立武資料照片。路透社



國內媒體近日報導，台積電前資深副總羅唯仁退休前疑似帶走先進製程機密，且將帶著機密資料轉往競爭對手英特爾（Intel）任職。英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）已發聲駁斥傳聞，並強調英特爾尊重其他企業的智慧財產權。

彭博新聞報導，陳立武20日出席在聖荷西舉行的「半導體產業協會獎」頒獎典禮，於場邊接受訪問時表示：「這只是謠言與臆測，一點根據也沒有。我們尊重智慧財產權。」

半導體產業協會獎將最高榮譽「羅伯特諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）頒給台積電執行長魏哲家（C.C. Wei）與前董事長劉德音（Mark Liu）。

媒體近日報導，75歲的羅唯仁今年7月退休後，未來將轉往英特爾任職，並指稱他在離職前帶走前公司的專有技術。

台灣高檢署發言人向彭博新聞證實，檢方已著手了解相關報導，調查是否有人涉及違法。

不願具名的知情人士透露，台積電已啟動內部調查，以釐清羅唯仁是否在未獲同意的情況下攜出商業機密。這名人士補充，目前尚不清楚台積電是否已就可能造成的損害得出結論。

羅唯仁退休前負責企業策略，曾一度主管台積電的研發與技術部門，在協助推動多項尖端晶片量產方面扮演關鍵角色，包括用於人工智慧加速器的晶片。

在2004年加入台積電之前，羅唯仁曾於英特爾任職，專注於先進技術開發，並在加州聖塔克拉拉負責管理一座晶圓廠。他擁有加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學博士學位，亦是台灣工研院院士。

經濟部長龔明鑫19日告訴記者：「政府關注其可能引發的國安影響。」台但未進一步說明與指控相關的細節。

國科會主委吳誠文則表示，台積電仍在調查此事。台積電未對此作出評論。羅唯仁本人也無法取得聯繫。

英特爾與台積電關係近年趨於緊張，英特爾試圖在技術競賽中追趕落後差距。英特爾既是台積電客戶，同時也是競爭者；台積電目前仍是蘋果公司與輝達（Nvidia）所有最先進晶片的唯一製造商。

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）過去多次表示，美國過度依賴台積電提供尖端半導體的風險太高，因台灣海峽地緣政治情勢日益不穩，進而造成兩家公司之間的摩擦。

台積電市值目前已超過1.15兆美元，成為全球無可爭議的晶圓代工領導者，超越曾為半導體先驅的英特爾。台積電握有的大量專業資料與製程技術屬高度機密，對台灣而言具有戰略意義。

