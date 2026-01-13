傳台積電需在美建5座半導體廠 藍綠委有話說

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

《紐約時報》報導稱，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15％，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。藍委許宇甄直言，台積電不是談判籌碼，政府別用沉默送走神山。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，台積電已是世界的台積電，所以台積電布局全球、增加產能，這都是台灣在半導體產業占有一席之地的表現。

許宇甄表示，外媒報導川普政府正接近與台灣達成貿易協議，可能調降對台關稅，但卻要求台積電大幅加碼在美國投資，甚至傳出還要再多蓋五座廠房。這已不是單純經貿議題，而是把關稅數字綁上我國最關鍵的產業命脈。民進黨政府若只想對外宣傳「談成了」，卻不敢向國人交代交換條件與風險，就是把台灣的戰略資產推上談判桌，任人喊價。

許宇甄批，面對美方一再加碼，政府卻選擇噤聲，讓企業獨自承受政策壓力。尤其在蔣故總統經國先生1月13日逝世紀念日聽到這樣的報導，格外刺耳，因為台積電當初就是蔣經國先生拍板定案、以國家意志扶植起來的。台積電不是任何政府可以任意拿來交換的籌碼，更不是一句「降了多少關稅」就能交代的國家資產。

吳思瑤表示，期待最終拍板定案後，行政院談判小組團隊第一時間清楚、完整的向國人說明。當然爭取對等關稅調降、不疊加、232條款最優惠待遇，一直是經貿辦及行政院團隊談判的重要目標；細節跟內容現在沒有進一步信息，但方向上能爭取更好條件，時程在近日之內有可能向大家清楚說明，「大方向上是這樣沒錯。」

談及台積電增加對美投資，吳思瑤表示，台積電不只是台灣的台積電，台積電已是世界的台積電，所以台積電布局全球，增加產能，這都是台灣在半導體產業占有一席之地的表現；到底有沒有要額外增設5座廠，這些信息目前沒有進一步可確認之處。不過，就如同台積電董事長魏哲家曾說客戶在哪裡，台積電就往哪裡，所以台積電設廠絕對是依當地市場布局。

