傳台積電高層「帶機密」跳槽英特爾 高檢署調查

台積電前資深副總經理羅唯仁在退休後疑似帶走機密資料跳槽英特爾的事件，引起政府高度關注。羅唯仁今年7月退休後獲選為工研院第14屆院士，卻於10月傳出回到曾服務18年的英特爾，並疑似攜帶台積電機密資料，包括超過20箱手寫資料及2奈米、A16、A14等先進製程技術相關機密。目前經濟部已派員了解，高檢署也已分案由智財分署調查是否涉及違反國安法。

傳台積電高層「帶機密」跳槽英特爾。（圖／翻攝 工研院FB）

羅唯仁曾在英特爾服務18年，於2004年加入台積電，擔任技術研發暨企業策略發展資深副總經理，今年7月才正式退休。據傳，他持有1348張台積電股票，身價接近20億元。更令人關注的是，羅唯仁在退休前據傳曾要求下屬對他進行簡報，並影印大批關於2奈米、A16、A14等最先進製程技術的相關機密資料帶走，還有20多箱手寫資料。

經濟部長回應。（圖／TVBS）

面對這一情況，台積電於週二下午表示正在內部確認中。而英特爾則回應不會對市場傳聞做任何回應。這起事件已引起經濟部的高度關注，經濟部長龔明鑫表示已請同仁了解實際狀況，但他認為實際情況應該由公司對外說明比較好，也算是尊重他們。

高檢署則表示，目前已將本案列為他字案，由智財分署進行調查，釐清是否涉犯國安法。這起事件引發各界對於台灣半導體產業核心技術保護的關注，尤其在人工智慧興起的背景下，台灣的技術優勢對於維持國際競爭力至關重要。

值得注意的是，羅唯仁曾在9月被工研院遴選為第14屆院士，他曾表示人工智慧的興起和運用呈現出巨大的機會，可增進台灣各行各業競爭和創新的商機。然而，如今這起疑似攜帶機密跳槽的事件，引發了對「護國神山」技術外流的擔憂。

