傳台積電A16製程首發也是唯一客戶 不是蘋果而是「這家公司」

台積電正加速衝刺2奈米及更先進的埃米級製程，市場傳出，輝達將成為台積電下一世代A16（1.6奈米）製程的唯一客戶；而英特爾的技術也取得重大進展，良率快速提升，據傳已拿下蘋果入門款M系列晶片訂單。

外媒《wccftech》引述《DigiTimes》報導指出，輝達被認定為台積電下一代A16製程技術的首家、也是唯一客戶。此製程將為輝達下一代 GPU（如Feynman平台）打下基礎，而Feynman將取代即將推出的Rubin 2026和Rubin Ultra 2027 GPU產品線。

隨著人工智慧領域對晶片需求持續增長，輝達正加快Blackwell Ultra晶片的生產，同時敦促台積電加快P3工廠的產能，該工廠將在Rubin系列晶片量產中發揮關鍵作用。

據悉，這些晶片將採用台積電的3奈米製程技術，比現行的Blackwell和Blackwell Ultra所用的4奈米製程更先進。上個月有消息稱，台積電的3奈米產能到今年底可達16萬片晶圓。

