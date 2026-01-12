傳台美將達協議！15%關稅換台積電擴大投資

▲《紐約時報》引述知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，關稅降至15%，換取台積電擴大在美投資。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 知名外媒《紐約時報》於台灣時間13日凌晨刊載報導，引述知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，台灣商品輸美關稅將降至15%，以換取台積電在亞利桑那州再投資興建至少5座半導體廠。

根據《紐約時報》、《路透社》報導，3位知情人士聲稱，川普（Donald Trump）政府即將與台灣達成協議，美國將降低台灣關稅，台積電則擴大在美投資。

報導指出，目前台灣的稅率是20%，若消息屬實，15%的關稅，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致，美台雙方歷經數月協商，對協議文本進行法律審視，預計本月可公布。

目前尚不知協議具體細節、如何運作，以及輸美半導體是否受第232條款影響，並提到台灣於全球晶片占據的生產主導地位，而這些晶片正是電腦、AI資料中心的核心。

截至發稿時間為止，台積電拒絕回應外媒置評請求，《紐時》針對此事詢問美國貿易代表署、商務部等相關部門，暫未得到回覆。

原文連結：

Trump Administration Nears Trade Deal With Taiwan

US-Taiwan near trade deal to lower tariff, boost TSMC facilities, NYT reports

