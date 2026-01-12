傳台美將達成貿易協議！ 對台關稅15%、台積電再建至少5廠

根據紐約時報報導，台美即將達成貿易協議。

紐約時報獨家報導，引述知情人士說法，指出川普政府將對台灣降低進口關稅，而台積電承諾對美投資會顯著提高。根據報導內容，台美雙方經過幾個月的協商，協議文本已經進行法律審視，預計在這個月就可以公布。知情人士透露，美國對台灣的貨品進口關稅將會降到15%，這項稅率，與美國去年和日本、南韓達成協議的稅率一樣。報導中提到，輸往美國的半導體是否受到貿易擴張法第232條款影響等疑問，目前不清楚協議將會如何運作。

其中一名知情人士說，依照協議，台積電將會在美國亞利桑那州至少再投資興建5座半導體廠房。目前不清楚台積電擴大投資的時間表。