傳台美談判「美車進口關稅17.5%降至0%」 產業人士一句話總結

財經中心／綜合報導

傳美製車稅率有高機率調降為0%。圖為美國最大電動汽車廠牌特斯拉。(圖／翻攝自馬斯克臉書)

據《紐約時報》報導，台灣與美國將達成貿易協議，關稅將降至15%，台積電未來將在美國擴大投資，報導指出至少再增建5座半導體廠。有產業消息人士透露我進口美製車關稅稅率，有很高的機會自17.5%降至0%。

川普政府與台灣關稅談判邁入收尾階段，傳美國對台關稅下降，台積電承諾提高對美國投資。據《自由時報》報導，有知情人士透露，我進口美製車稅率也高機會自17.5%降至0％。有鑒我國汽車零組件業在美國市場占比約5成，想要爭取輸入美國更有競爭力的關稅條件「一定要拿籌碼來換」，估計我方將會移除對美規車限額、比照歐規車處理，並大幅調降進口美製車關稅。

廣告 廣告

產業人士直言「看看別人，想想自己」，觀察美國主要貿易夥伴對於美製車進口關稅落點，台灣談出0％以上稅率的條件不佳。若進口美製車關稅調整為0%車市恐受衝擊，多家廠商已有心理準備向經濟部反映，希望針對相關受衝擊產業研議輔導措施及補助計畫。

更多三立新聞網報導

估黃國昌訪美回台「將耍1老把戲」 專家曝淒慘後果：玩火者必自焚

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北 寒流來穿短袖騎機車

台海若開戰你願上戰場？投票結果超震撼 警消爆巷戰訓練秘辛

美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

