傳台美關稅協定將在月中簽署 蔣萬安盼中央清楚完整說明

台美上月簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」，之後將簽署「台美對等貿易協定（ART）」，有消息傳出，AIT處長谷立言透露，大約會在2月中完成簽署。對此，台北市長蔣萬安表示，大家期待中央能清楚說明，除了降低關稅對台灣的衝擊，也要確保勞工和中小企業的權益。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

谷立言6日前往台中精密機械科技創新園區參訪工具機龍頭台中精機，隨後與盧秀燕等人一同參加由立法院副院長辦公室、台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部三大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。據傳谷立言經江啟臣詢問後表明，台美關稅協議預計2月中旬簽署，消息並指出，台美關稅協議簽署後會速送交立法院批准，讓產業發展能有穩定的方向。

政院人士表示，鄭麗君於1月20日在行政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數周完成簽署「台美對等貿易協定」；楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。政院人士強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野能夠支持談判結果與協議，讓協議順利生效。

台美關稅協定據傳將在月中簽署。（示意圖／美聯社）

蔣萬安今天到台北年貨大街走街，被媒體問及如何看待台美關稅有無機會月中簽訂，是否希望朝野趕快促成？他表示，大家都期待中央能清楚完整說明，除了降低對台灣的衝擊，也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。

