傳台美關稅將敲定! 美股道和瓊標普再創新高、台積電ADR漲2.52％

[Newtalk新聞] 美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，投資人並未擔憂此事為市場帶來的壓力，受到科技股上漲帶動，美國股市12日全面收漲，其中道瓊工業指數與標準普爾500指數收盤再創歷史新高。台積電ADR大漲8.16美元，漲幅超過2.5％。

綜合媒體報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日晚間證實聯邦檢察官已針對他在參議院銀行委員會對於聯準會辦公大樓整修案所作的證詞，展開刑事調查。鮑爾強調，相關行動是川普政府持續施壓央行大幅降息的政治行動。受到鮑爾相關消息影響，美股開盤走低，不過投資人大多忽略此事，市場對此反應平淡。

後續美股持續走高，道瓊工業指數與標普500指數雙雙創下歷史新高。焦點個股方面，Alphabet市值12日升破4兆美元大關，收盤上漲1％，達到每股331.86美元。蘋果微漲0.34%，Meta下跌1.70%。此外，傳出台美即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，並使台積電在美國進行更大幅的投資，台積電ADR12日終場上漲2.52％，收在331.77美元。

美股12日收盤，道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收在49590.20點。標普500指數小漲10.99點或0.16%，收在6977.27點。以科技股為主的那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收在23733.90點。費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收在7674.84點。

