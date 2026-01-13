傳台美關稅將降至15%、台積電在美擴廠 台股盤中漲逾400點

根據紐約時報（New York Times）報導，3名知情人士指出，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣即將達成貿易協議，對台進口關稅將從現行的20％降至15％，台積電承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠，不過擴大投資的具體時間還不清楚。受到此消息影響，台股今（13）日開盤漲63.57點，加權指數為30630.86點，截至目前盤中最高來到30973.85點，漲逾400點再創新高。

關稅擬調降至15％、最快本月公布

紐約時報報導，根據3名知情人士透露，川普政府正完成一項與台灣有關的貿易協議，內容包括降低對台進口關稅，並要求台積電大幅增加在美國的投資。

台美雙方經過數月協商，該協議目前正在進行法律審查，最快可能在本月對外宣布。知情人士指出，美國對台貨品進口關稅將降至15％，這跟去年美國和日本、南韓達成協議的稅率相同。

一名知情人士指出，據協議台積電在亞利桑那州，至少會再投資興建5座半導體廠，不過台積電擴大投資的具體時間還不清楚，台積電也尚未回應。

台積電擴大投資換取關稅調降？

報導指出台灣在全球晶片生產中，長期占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的關鍵核心。但隨著中國多次在台海周邊進行實彈軍演，美方官員與企業界憂心一旦台海爆發衝突，恐影響電子產品、汽車與軍備的全球供應鏈遭中斷。

台積電自2020年起，已在美國亞利桑那州建立一座半導體廠，第2座正在興建中，預計2028年啟用，並承諾未來再興建4座新廠。不過根據美台雙方協商的說法指稱，台積電同意增建至少5座半導體廠，進一步擴大在美國的製造布局。

關稅談判拖延 232條款仍是變數

台美貿易談判之所以費時，關鍵在於雙方對關稅安排仍無法達成共識。川普政府2025年4月對全球祭出對等關稅，隨後暫緩於8月重新上路，台灣產品進口到美國需負擔20％關稅，但半導體與許多電子用品豁免，改由《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）以國家安全為由課稅，並納入調查範圍，不過232條款至今尚未實施。半導體占台灣總出口3分之1以上，高階晶片多來自台積電20多個廠房製造，美國若開徵晶片關稅將直接影響台灣和台積電。

台灣政府先前與美國貿易代表署完成貿易協議的主要討論，但針對232條款及台積電對美投資項目，持續與美國商務部協商，在台積電近期於亞利桑那州鳳凰城購地擴廠時，相關談判才告一段落。

美國政府官員表示，願意在美國本土投資的企業，可望免於第232條款的關稅影響，但具體運作方式仍未說明。

台股今盤中飆逾400點

美股方面四大指數上漲，道瓊工業指數12日收盤上漲86.13點，收49590.2點再度創高。標準普爾500指數小漲10.99點，以6977.27點作收。那斯達克指數上漲62.55點，收在23733.9點。費城半導體指數增加36.06點，收在7674.84點。

此外，台美傳出即將達成貿易協議的消息，且關稅將降至15％以及台積電在美進行擴大投資，台指期夜盤大漲371點，突破31000點收31071點，台積電ADR勁揚2.52％，收331.77美元。

至於台股今日開高，開盤不久則上漲逾400點，31100點近在眼前。至於台積電（2330）昨收1690元，今日早盤漲30元至1720元再創新天價，公司市值攀升至44兆元。