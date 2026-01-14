傳台美關稅敲定15% 盧秀燕盼「更低且不疊加」：產業才有競爭力

日前《紐約時報》報導，台灣輸美商品關稅稅率可望從原先的「20%+N」降至15%，同時台積電計畫在亞利桑那州新增5座晶圓廠。對此，台中市長盧秀燕認為，關稅降至15%還得看有無疊加，若沒有業者當然會鬆一口氣，但對產業界而言當然是希望更低，愈低愈有競爭力。不過盧秀燕也說，台積電是我們的「護國神山」，若半數移過去對台灣中長期經濟發展一定會造成重大影響，恐有國安危機，希望政府要思考，並且向大家說明。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

盧秀燕今（14）日出席台中市精密機械科技園區廠商協進會第五、六屆理事長交接典禮，受訪時被問到，「美媒揭露美國對台關稅可能降至15%看齊日韓，市長怎麼看？」

外媒報導台美關稅談判將降至15%。（圖／AP）

盧秀燕回應，這是個非常重要的財經議題，當然這個消息還沒有獲得我們政府的證實，是不是15%，會不會再疊加，更高還是更低，都尚未獲得證實；不過，對產業界來講，美國設定關稅的這些產業，都是我們國家重要的出口產業，那當然越低，就越有競爭力。

盧秀燕表示，如果到時候證實沒有疊加，單純15%的情況下，我們與韓國差不多，那台灣還是會有競爭力的；不過我們仍希望是低於15%，而且不疊加，自己私下有問過一些企業界的領導人，他們的目標即是希望低於15%且不疊加，希望到時候公布的消息是往這個方向。

盧秀燕指出，聽說這次我們的「護國神山」台積電，不是只有1座要到美國去投資，聽說高達5座或5座以上，如果是這樣的話，的確台灣也付出了非常大的代價，短期之內，大家可能看不到對台灣的衝擊，不過台積電究竟是我們的護國神山，如果一半以上要移到美國去的話，對台灣未來中長期的產業經濟發展，一定會造成非常重大的影響。

外媒報導美方要求台積電至少要在美國設立5座晶圓廠。（圖／AP）

盧秀燕呼籲，所以在這情況之下，如果這個消息有獲得證實，政府恐怕也要去思考，台灣的護國神山有一半離開台灣，對於台灣未來的經濟情勢，甚至國安情勢會有什麼樣的變動，也希望政府能夠有效向國人說明。

