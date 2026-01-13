傳台美關稅降至15%「台積電加碼投資」 柯文哲：不要變美積電

台北市 / 武廷融 綜合報導

《紐約時報》報導，台美已經接近達成協議，美國對台灣商品進口的關稅稅率將降到15%，而台積電將增加投資設廠。對此，民眾黨前主席柯文哲今(13)日表示，關稅就算降5％也跟南韓、日本一樣，沒有更優惠，而且要看用什麼去換，「不要台積電最後搞得變美積電」，柯文哲強調「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

《紐約時報》報導指出，台美協議目前正在進行法律審核，預計這個月就會宣布，而台灣的關稅稅率將與日本、南韓一致，降至15%。報導中也寫到，台美協議中包括台積電將進一步擴大其在亞利桑那州的投資，承諾再興建至少5座晶圓廠。不過針對這些說法，美國貿易代表署、商務部暫時沒有做出回應，台積電則拒絕評論。

廣告 廣告

柯文哲今日受訪時表示，台灣關稅就算就算降5％也跟南韓、日本一樣是15%關稅，沒有更優惠，「而且還有更重要，到底是拿什麼去換，不要台積電最後搞得變美積電」，柯文哲指出，台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環，如果整個產業鏈搬走，台灣就會被掏空。柯文哲也強調，民進黨要做什麼事情可以商量，但要講清楚，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌率民眾黨訪美稱「談關稅.國防」 綠委：以什麼身分？

台積電為何加碼投資美國？ 盧特尼克：違DEI條款

黃國昌快閃訪美稱談「關稅.軍購」 綠質疑：代表政府簽字？

